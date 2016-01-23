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Koch mit Oliver

Koch dich schlank! vom 23.01.2016

PULS 4Folge vom 23.01.2016
Koch dich schlank! vom 23.01.2016

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Koch mit Oliver

Folge vom 23.01.2016: Koch dich schlank! vom 23.01.2016

31 Min.Folge vom 23.01.2016Ab 6

Gemeinsam mit den Zuschauern verlieren wir 1000 kg. Egal, ob man 2 kg oder 20 kg abnehmen möchte, jeder einzelne zählt. Fünf Zuschauer kochen jede Woche mit Oliver im studio ihre Lieeblingsrezepte. Ernährungsexpertin Ursula Vybiral ist jede Sendung mit dabei und steht mit rat und tat zur Seite.

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