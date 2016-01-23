Koch dich schlank! vom 23.01.2016Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 23.01.2016: Koch dich schlank! vom 23.01.2016
31 Min.Folge vom 23.01.2016Ab 6
Gemeinsam mit den Zuschauern verlieren wir 1000 kg. Egal, ob man 2 kg oder 20 kg abnehmen möchte, jeder einzelne zählt. Fünf Zuschauer kochen jede Woche mit Oliver im studio ihre Lieeblingsrezepte. Ernährungsexpertin Ursula Vybiral ist jede Sendung mit dabei und steht mit rat und tat zur Seite.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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