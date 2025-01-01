Koch mit Oliver
Koch mit! Oliver
32 Min.Ab 6
Oliver Hoffinger, Zwei-Hauben-Koch und Foodstylist, zeigt auf PULS 4 wöchentlich aktuelle Trends rund um die Themen Kochen, Zutaten und kulinarischer Lifestyle. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf modernen und traditionellen Köstlichkeiten, die kostengünstig und einfach zuzubereiten sind. Die kulinarische Reise führt Oliver Hoffinger jede Woche quer durch Österreich - von Österreichs bestem Lachszüchter, zum Bio-Rinderbauern oder zur ältesten Ölpresse Österreichs.
