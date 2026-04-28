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Kommissar Rex Staffel 2

Kult-Serie "Kommissar Rex" (1/15): Stumme Schreie

ORF2Staffel 1Folge 45vom 28.04.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (1/15): Stumme Schreie

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Kommissar Rex Staffel 2

Folge 45: Kult-Serie "Kommissar Rex" (1/15): Stumme Schreie

48 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Am Donauufer wird die Leiche eines achtjährigen Mädchens gefunden, während die einzige Zeugin, ein traumatisiertes Kind, kaum Auskunft geben kann. Während die Ermittler versuchen, ihr Vertrauen zu gewinnen, wird ein weiteres Mädchen entführt und der Druck steigt. Parallel dazu steht Moser auch privat vor Veränderungen, als er eine Tierärztin kennenlernt. Besetzung: Tobias Moretti (Richard „Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Regie: Udo Witte Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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