Kult-Serie "Kommissar Rex" (1/15): Stumme SchreieJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 2
Folge 45: Kult-Serie "Kommissar Rex" (1/15): Stumme Schreie
48 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Am Donauufer wird die Leiche eines achtjährigen Mädchens gefunden, während die einzige Zeugin, ein traumatisiertes Kind, kaum Auskunft geben kann. Während die Ermittler versuchen, ihr Vertrauen zu gewinnen, wird ein weiteres Mädchen entführt und der Druck steigt. Parallel dazu steht Moser auch privat vor Veränderungen, als er eine Tierärztin kennenlernt. Besetzung: Tobias Moretti (Richard „Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Regie: Udo Witte Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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Kommissar Rex Staffel 2
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12ANGST
Copyrights:© Season 1: ORF 2