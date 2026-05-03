Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Der maskierte TodJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 2
Folge 49: Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/15): Der maskierte Tod
In einem Kosmetiksalon in der Wiener Innenstadt erstickt eine Kundin während einer Gesichtsbehandlung. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass die Kundin ermordet wurde. Der Verdacht fällt zuerst auf die beste Freundin der Toten, die sich zur Tatzeit in der Nachbarkabine befand. Auch der attraktive Anwalt Dr. Baumann, der mit beiden Frauen ein Verhältnis hatte, gerät unter Verdacht. Als Moser herausfindet, dass der Täter sein Opfer verwechselt hat, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Senta Berger (Karla Wilke) Mathias Kahler-Polagnoli (Sascha Wilke) Arthur Denberg (Dr. Baumann) Regie: Hermann Zschoche Buch: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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