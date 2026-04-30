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Kommissar Rex Staffel 2

Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/15): Ein mörderischer Sommer

ORF2Staffel 1Folge 47vom 30.04.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/15): Ein mörderischer Sommer

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Kommissar Rex Staffel 2

Folge 47: Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/15): Ein mörderischer Sommer

47 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Ein Liebespaar wird im FKK-Gebiet der Donauauen ermordet aufgefunden, auf der Brust der Toten ein blutiges Zeichen. Stockinger verdächtigt Erich Musil als möglichen „Liebespaarmörder“, doch Beweise fehlen. Moser und Kollegin Elisabeth Böhm locken den Täter, indem sie sich als Paar tarnen, während Rex im Hintergrund wartet. Als der Mörder erneut zuschlägt, versucht das Team, ihn endlich zu stellen. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Sabine Petzl (Elisabeth Böhm) Michael Aichhorn (Klaus Beranek) Karl Ferdinand Kratzl Regie: Udo Witte Buch: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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