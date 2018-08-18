Staffel 01 Folge 02 - Kripo ExtremJetzt kostenlos streamen
Kripo Extrem
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Kripo Extrem
48 Min.Folge vom 18.08.2018Ab 12
In Graz plant das Team des Fachbereichs "Fahndung" ebenfalls einen nächtlichen Zugriff und geht einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft nach. Und der Kriminalbeamte Johann von der Spurensicherung ist gefordert: In einem Wohnhaus hat sich ein Doppeleinbruch ereignet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kripo Extrem
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12GEWALT, ANGST
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4