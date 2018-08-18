Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kripo Extrem

Staffel 01 Folge 02 - Kripo Extrem

ATVStaffel 1Folge 2vom 18.08.2018
Staffel 01 Folge 02 - Kripo Extrem

Staffel 01 Folge 02 - Kripo ExtremJetzt kostenlos streamen

Kripo Extrem

Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Kripo Extrem

48 Min.Folge vom 18.08.2018Ab 12

In Graz plant das Team des Fachbereichs "Fahndung" ebenfalls einen nächtlichen Zugriff und geht einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft nach. Und der Kriminalbeamte Johann von der Spurensicherung ist gefordert: In einem Wohnhaus hat sich ein Doppeleinbruch ereignet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kripo Extrem
ATV
Kripo Extrem

Kripo Extrem

Alle 1 Staffeln und Folgen