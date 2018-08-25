Staffel 01 Folge 03 - Kripo ExtremJetzt kostenlos streamen
Kripo Extrem
Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Kripo Extrem
48 Min.Folge vom 25.08.2018Ab 12
Im Jahr 2001 wurden zwei Jugendliche im Alter von 13 und 16 Jahren tot aufgefunden. Sie wurden wohl mit dem als Rattengift bekannten Strychnin getötet. Die Leiterin der Tatort-Gruppe im Landeskriminalamt Wien, Bettina B., erinnert sich an den tragischen Fall zurück. In Wien hält ein mysteriöser Feuerteufel die Ermittler über mehrere Monate hinweg auf Trab, während sich in Graz ein dramatischer Todesfall in einer Messie-Wohnung ereignet.
Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12GEWALT, ANGST
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4