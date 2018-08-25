Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kripo Extrem

Staffel 01 Folge 03 - Kripo Extrem

ATVStaffel 1Folge 3vom 25.08.2018
Staffel 01 Folge 03 - Kripo Extrem

Staffel 01 Folge 03 - Kripo ExtremJetzt kostenlos streamen

Kripo Extrem

Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Kripo Extrem

48 Min.Folge vom 25.08.2018Ab 12

Im Jahr 2001 wurden zwei Jugendliche im Alter von 13 und 16 Jahren tot aufgefunden. Sie wurden wohl mit dem als Rattengift bekannten Strychnin getötet. Die Leiterin der Tatort-Gruppe im Landeskriminalamt Wien, Bettina B., erinnert sich an den tragischen Fall zurück. In Wien hält ein mysteriöser Feuerteufel die Ermittler über mehrere Monate hinweg auf Trab, während sich in Graz ein dramatischer Todesfall in einer Messie-Wohnung ereignet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kripo Extrem
ATV
Kripo Extrem

Kripo Extrem

Alle 1 Staffeln und Folgen