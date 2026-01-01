Kripo Extrem
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Kripo Extrem
Die Serie begleitet Kriminalbeamte in Wien und der Steiermark bei ihrer aufwendigen und anspruchsvollen Arbeit, von der Spurensicherung am Tatort bis zur Analyse im Labor. Außerdem werden spektakuläre Kriminalfälle aus der Vergangenheit, die dazugehörige Ermittlungsarbeit und der Weg zur Aufklärung des Falles rekonstruiert.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs