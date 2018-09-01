Staffel 01 Folge 04 - Kripo ExtremJetzt kostenlos streamen
Kripo Extrem
Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Kripo Extrem
48 Min.Folge vom 01.09.2018Ab 12
In dieser Folge führt das Landeskriminalamt Wien eine Schwerpunktaktion zur Bekämpfung des Menschenhandels und der illegalen Prostitution durch. Rund 30 Beamte sind im Einsatz und kontrollieren verschiedene Rotlicht-Etablissements. Außerdem führen die Kriminalbeamten aus dem Ermittlungsbereich Suchtmitteldelikte einen nächtlichen Einsatz in Wien durch. Mehrere Polizisten sind in zivil an einem bekannten Drogenumschlagplatz unterwegs und beobachten das Geschehen.
Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12GEWALT, ANGST
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4