Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kripo Extrem

Staffel 01 Folge 04 - Kripo Extrem

ATVStaffel 1Folge 4vom 01.09.2018
Staffel 01 Folge 04 - Kripo Extrem

Staffel 01 Folge 04 - Kripo ExtremJetzt kostenlos streamen

Kripo Extrem

Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Kripo Extrem

48 Min.Folge vom 01.09.2018Ab 12

In dieser Folge führt das Landeskriminalamt Wien eine Schwerpunktaktion zur Bekämpfung des Menschenhandels und der illegalen Prostitution durch. Rund 30 Beamte sind im Einsatz und kontrollieren verschiedene Rotlicht-Etablissements. Außerdem führen die Kriminalbeamten aus dem Ermittlungsbereich Suchtmitteldelikte einen nächtlichen Einsatz in Wien durch. Mehrere Polizisten sind in zivil an einem bekannten Drogenumschlagplatz unterwegs und beobachten das Geschehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kripo Extrem
ATV
Kripo Extrem

Kripo Extrem

Alle 1 Staffeln und Folgen