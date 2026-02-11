Scharfe Früchtchen im Backbattle: Kader Loth gegen Melody HaaseJetzt kostenlos streamen
Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars
Folge 1: Scharfe Früchtchen im Backbattle: Kader Loth gegen Melody Haase
46 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Unter dem Motto "Scharfes Früchtchen" liefern sich Kader Loth und Melody Haase ein explosives Backbattle. Zwischen scharfen Zutaten, spitzen Sprüchen und großen Egos eskaliert der Kampf um Teig, Timing und Temperament. Kader stichelt, Melody kontert - süß und scharf zugleich. Wer behält die Nerven und backt sich zum Sieg, und bei wem endet alles im Chaos?
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Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1