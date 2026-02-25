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Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars

Glamouröses Backbattle des Reality-Adels?: Sam Dylan gegen Tara Tabitha

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 25.02.2026
Glamouröses Backbattle des Reality-Adels?: Sam Dylan gegen Tara Tabitha

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Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars

Folge 3: Glamouröses Backbattle des Reality-Adels?: Sam Dylan gegen Tara Tabitha

48 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Unter dem Motto "Glamour" treffen Tara Tabitha und Sam Dylan aufeinander. Tara will mit perfekter Patisserie und High-Drama-Style glänzen, Sam kontert mit Chaos-Couture, Charme und Seitenhieben. Zwischen Glitzer, Backblech und Reality-Ego wird gebattlet, wer den höchsten Unterhaltungswert liefert.

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