Glamouröses Backbattle des Reality-Adels?: Sam Dylan gegen Tara TabithaJetzt kostenlos streamen
Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars
Folge 3: Glamouröses Backbattle des Reality-Adels?: Sam Dylan gegen Tara Tabitha
48 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Unter dem Motto "Glamour" treffen Tara Tabitha und Sam Dylan aufeinander. Tara will mit perfekter Patisserie und High-Drama-Style glänzen, Sam kontert mit Chaos-Couture, Charme und Seitenhieben. Zwischen Glitzer, Backblech und Reality-Ego wird gebattlet, wer den höchsten Unterhaltungswert liefert.
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Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1