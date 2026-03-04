Mit Übermütig zur Kindheitstraum-Torte?: Aaron Königs gegen Lorik BunjakuJetzt kostenlos streamen
Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars
Folge 4: Mit Übermütig zur Kindheitstraum-Torte?: Aaron Königs gegen Lorik Bunjaku
46 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Aaron Königs und Lorik Bunjaku backen unter dem Motto "Kindheit auf dem Teller". Doch statt süßer Nostalgie herrscht Chaos: Pudding-Pannen, Tortenboden-Dramen und ständige Sticheleien. Beide kämpfen ohne Plan um Geschmack und Show, ein Totalschaden droht jederzeit. Wer serviert am Ende die bessere Torte - und wessen Ego zerbröselt? Die Entscheidung liegt beim Publikum.
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1