Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Kochen für besondere Ansprüche

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 07.02.2024
Kochen für besondere Ansprüche

Kochen für besondere AnsprücheJetzt kostenlos streamen

Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Folge 6: Kochen für besondere Ansprüche

103 Min.Folge vom 07.02.2024Ab 6

Alexander Herrmann und Lisa Angermann treten im kulinarischen Duell gegen Matthias Gfrörer und Hanna Reder an. Diesmal sollen sie aus den Kühlschrank-Inhalten kinderfreundliche Leckereien zubereiten und Gebäck ohne Kohlehydrate kreieren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
SAT.1
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Alle 2 Staffeln und Folgen