Kochen für besondere AnsprücheJetzt kostenlos streamen
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
Folge 6: Kochen für besondere Ansprüche
103 Min.Folge vom 07.02.2024Ab 6
Alexander Herrmann und Lisa Angermann treten im kulinarischen Duell gegen Matthias Gfrörer und Hanna Reder an. Diesmal sollen sie aus den Kühlschrank-Inhalten kinderfreundliche Leckereien zubereiten und Gebäck ohne Kohlehydrate kreieren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi
Enthält Produktplatzierungen