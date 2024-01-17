Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

"Zeitmanagement […] ist das NonPlusUltra": Gastro-Genies im Stress

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 17.01.2024
"Zeitmanagement […] ist das NonPlusUltra": Gastro-Genies im Stress

"Zeitmanagement […] ist das NonPlusUltra": Gastro-Genies im StressJetzt kostenlos streamen

Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Folge 3: "Zeitmanagement […] ist das NonPlusUltra": Gastro-Genies im Stress

104 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 6

Daniel Gottschlich und Timo Hinkelmann treten im ultimativen Küchenduell gegen Ali Güngörmüs und Hanna Reder an. Besonders der Kühlschrank der beiden Seenotretter Timo und Alexander fordert die Koch-Experten heraus: Wie zaubert man bürgerliche Küche auf hoher See?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
SAT.1
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Alle 2 Staffeln und Folgen