Battle der Edelköche: Ein guter Plan könnte helfen

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 31.01.2024
Folge 5: Battle der Edelköche: Ein guter Plan könnte helfen

104 Min.Folge vom 31.01.2024Ab 6

Die Dienstbach Twins treten heute gegen Benno Ullrich und Nelson Müller im kulinarischen Wettkampf an. Eine der Aufgaben beim großen Improvisations-Zauber: Setzt die Hummer-Paste aus dem Kühlschrank der Hamburger Familie Rüger kreativ ein.

SAT.1
