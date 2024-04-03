Kulinarisches Länderspiel: Deutschland gegen ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
Folge 7: Kulinarisches Länderspiel: Deutschland gegen Österreich
101 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 6
Johann Lafer und Richard Rauch treten im Wettkampf gegen das Team Cornelia Poletto und Maximilian Lorenz an. Im Koch-Battle müssen die Profis unter anderem die Kinder der Jury-Familie mit einem Brokkoli-Gericht begeistern ...
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
