Küstenwache
Folge 10: Hoher Besuch
Hoher Besuch hat sich bei der Küstenwache angesagt. Ehlers und seine Crew sollen König Zuhlezy I. und sein Gefolge ins NATO-Manövergebiet fahren. Die Fahrt verspricht unruhig zu werden: Noch während der Nachtwache entdecken Hohmann und Friesen einen Eindringling an Bord der Albatros. Der Mann springt über Bord, bevor Hohmann ihn stellen kann. Von nun an wird alles doppelt überprüft und die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Schnell machen Botschafter van Heydt und Sothos Verteidigungsminister General Waranga Ehlers klar, dass er nicht so einfach durchgreifen kann, wie er es sich wünscht. Waranga lässt zwar widerstrebend seine Koffer durchsuchen, aber beim persönlichen Gepäck des Königs ist Schluss. Die Albatros ist bereits auf hoher See, als Kommandant Ehlers erkennt, dass tatsächlich ein Anschlag auf den König geplant ist. Trotz aller Sicherheitsüberprüfungen ist es gelungen, vier Bomben an Bord der Albatros zu verstecken. Auf dem Patrouillenboot beginnt in einem verzweifelten Wettlauf mit der Zeit die Suche nach dem Sprengstoff.
