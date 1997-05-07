Küstenwache
Folge 4: Fischernetz
Fischer Friesen beobachtet, wie Jan Holt von Bord des dänischen Fischerbootes Drente verbotene Netze auswirft. Als er Holt auffordert, die Netze wieder einzuholen, reagiert der unerwartet aggressiv: Holt versucht, Friesens Boot zu rammen und zückt eine Pistole. Sein Sohn Lars fällt ihm in den Arm. Dabei löst sich ein Schuss, der Lars ins Bein trifft. Friesen, der den Schuss gar nicht gehört hat, zeigt Holt wegen der Beinahe-Havarie an. Seine Tochter Rita, die Bootsfrau der Albatros, will helfen und stellt Holt zur Rede. Doch Holt fackelt nicht lange: Er sperrt Rita unter Deck ein und läuft mit seinem Schiff aus. Aufgrund von Friesens Anzeige wird die Küstenwache verständigt und um Routinekontrolle gebeten. Als die Albatros auf die Drente trifft, ahnt Kapitän Ehlers nicht, dass Rita auf dem Boot gefangen gehalten wird. Über Funk wird er jedoch vor Holt gewarnt: Der Mann ist ein gefährlicher Psychopath, der von der dänischen Polizei bereits wegen Mordes gesucht wird. Holt weiß, dass er nichts mehr zu verlieren hat, als Hohmann und Kalle zu einer scheinbar harmlosen Routinekontrolle an Bord kommen. Holt wirft Hohmann kurzerhand über Bord und zwingt Kalle, sich um den schwerverletzten Lars zu kümmern. Während Rita unter Deck verzweifelt versucht, sich zu befreien, greift Kalle zu einem gefährlichen Trick: Er überzeugt Holt, dass er Lars nur retten kann, wenn er bestimmte Medikamente von der Albatros erhält. Friederike Hansen versteht die Absicht und erklärt sich bereit, die angeforderten Sachen auf das Boot des Amokläufers zu bringen.
