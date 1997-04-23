Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Lockvogel

KultKrimiStaffel 1Folge 2vom 23.04.1997
46 Min.Folge vom 23.04.1997Ab 12

Bei einer Patrouillenfahrt begegnet die Albatros einer Luxusjacht unter polnischer Flagge. Sobald sie die Küstenwache entdeckt, setzt sich die Drei-Mann-Crew mit einem Speedboot ab. Ehlers lässt daraufhin beidrehen und schickt Funker Hohmann und Maschinist Unterbaur an Bord der Jacht. Dort entdecken die beiden zu ihrem Entsetzen eine Bombe, die jeden Moment hochgehen wird. Erst im Einsatzzentrum findet man heraus, dass die aufgebrachte Jacht einem Professor aus Kiel gehört, der mitsamt Boot seit Tagen vermisst wird. Kurz darauf birgt die Besatzung der Albatros eine männliche Leiche aus der Ostsee. Nachforschungen ergeben, dass der Ertrunkene zwei Tage zuvor zu einem Segeltörn nach Kopenhagen aufgebrochen war. In seiner Begleitung hat man eine junge, blonde Frau gesehen. Nicht anders ergeht es Peter de Waal, der mit der attraktiven Julia Stein zu einem tödlichen Segeltörn aufbricht. Ohne Genehmigung seiner Vorgesetzten stellt Ehlers zusammen mit seiner Crew eine Falle auf: Im Jachthafen von Neustadt platzieren sie, gut sichtbar, eine elegante Superjacht. Prompt taucht Julia Stein auf. Sie zeigt deutliches Interesse an einem gemeinsamen Segeltörn mit Ehlers, der den reichen Skipper mimt. Ehlers weiß, dass er sich auf eine gefährliche Fahrt einlässt: Irgendwo da draußen auf der Ostsee lauern die Komplizen des Mädchens.

