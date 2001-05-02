Küstenwache
Folge 4: Abrechnung auf See
Banküberfall in Neustadt: Drei bewaffnete Gangster setzen mittels eines ausgeklügelten Systems die Zeitschaltuhr des Tresors außer Kraft und fliehen anschließend per Jetski auf die Ostsee hinaus. Die 'Albatros' nimmt die Verfolgung auf, aber die Täter können in letzter Sekunde entkommen. Doch sie haben Pech - unterwegs geht die Tasche mit dem Geld verloren. Von den Kollegen aus Dänemark erfährt die Küstenwache, dass die dänischen Bankräuber stets die gleiche Methode anwenden und immer über den Seeweg fliehen. Allem Anschein nach haben sie ihr Arbeitsgebiet auf die deutsche Küstenregion ausgeweitet. Im Yachthafen bereitet inzwischen Walter Lehmann, der Direktor der ausgeraubten Bank, alles für einen Segeltörn mit seiner Familie vor. Kapitän Ehlers möchte seinem alten Freund Lehmann an diesem Tag zum Geburtstag gratulieren, doch auf der Lehmannschen Yacht Lilith erwartet ihn eine Überraschung. Die Bankräuber, unter der Führung des skrupellosen Krarup, haben die Ehefrau und die beiden Kinder des Bankdirektors als Geiseln genommen, während Lehmann aus seiner Bank das Geld beschaffen muss. Ehlers wird niedergeschlagen und kommt erst wieder zu sich, als die Lilith sich mit Familie Lehmann und den drei Verbrechern bereits auf hoher See befindet.
