Küstenwache
Folge 5: Jetski-Rowdies
Die 'Albatros' erreicht der Hilferuf eines Seglers, dessen Frau vom Mastbaum des Schiffes schwer am Kopf verletzt wurde. Die Verursacher sind schnell ausgemacht: Es handelt sich um eine Gruppe von Jugendlichen, die auf Jet Skis die Küstengewässer unsicher machen. Für Kapitän Ehlers und seine Crew sind die Rowdies, die mit ihren halsbrecherischen Fahrmanövern immer wieder Surfer, Schwimmer und kleinere Segelboote in Gefahr bringen, alte Bekannte. Bereits im letzten Sommer kam es zu mehreren Vorfällen. Ludwig Martinsen, der einen Boots-Verleih betreibt, wird zum wiederholten Mal das Opfer von Diebstählen, wenn die Bande wieder einmal Jet Skis für illegale Rennen 'ausleiht'. Er macht Einsatzleiter Gruber Druck, denn bisher konnten weder die Wasserschutzpolizei noch die Küstenwache der Jugendlichen habhaft werden.
