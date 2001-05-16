Regatta auf Leben und TodJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 6: Regatta auf Leben und Tod
In der Neustädter Bucht gibt die 'Albatros' den Startschuss zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Einhandseglern. Der junge Werftbesitzer Jörn Nordberg kann das Halbfinale schließlich für sich entscheiden. Dass der wenig erfahrene Außenseiter jetzt im Finale steht, passt weder Hohmeier, Inhaber eines Spotbekleidungslabels, der lieber einen großen Namen gesponsert hätte, noch Kröger, dem Coach und Manager von Nordbergs stärkstem Konkurrenten Mitchell. Der amerikanische Einhandprofi und bisherige Favorit Chris Mitchell weiß jetzt, dass er mit Nordberg einen gefährlichen Gegner hat. Denn nur der Beste wird die Qualifikationsregatta gewinnen und damit die Eintrittskarte zum 'Vendee Globe', einem internationalen und hochrangigen Rennen rund um die Welt. Dem Sieger des Finales winkt außerdem ein Sponsorenvertrag mit Hohmeier über 1 Million Mark.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick