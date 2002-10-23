Küstenwache
Folge 5: Absturz in den Tod
"Mayday, Mayday!" - Die Küstenwache erreicht der verzweifelte Hilferuf eines Sportflugzeug-Piloten, der im Begriff ist, mit seiner Cessna über der Lübecker Bucht abzustürzen. Sofort machen sich Kapitän Ehlers und seine Mannschaft auf den Weg, um nach Überlebenden zu suchen und die Unfallstelle zu sichern. Als die "Albatros" schließlich an der Absturzstelle ankommt, finden sie den Piloten inmitten von Wrackteilen im Wasser treibend. Der unterkühlte Lars Wandrey ist völlig niedergeschlagen, zumal seine Bekannte sich allem Anschein nach nicht retten konnte. Er berichtet der Crew, dass er nach einem Motorausfall eine Notlandung auf dem Wasser versucht hat - doch wie ist er fast unverletzt aus der Maschine gelangt? Als die "Albatros" das Wrack des Flugzeugs endlich gefunden hat, betauchen Rike Claasen und Jan Kamp die Überreste und können nur noch die Leiche von Lenja bergen, zur großen Verzweiflung von Lars. Die attraktive junge Frau arbeitete als Sekretärin in der Segelschule Wandrey, die Lars gemeinsam mit seiner Frau Christine und seinem Bruder Markus führt. Bei den weiteren Ermittlungen erhält die Küstenwache Unterstützung durch Experten von der Flugunfalluntersuchung, darunter auch die resolute Conni Funke. Zusammen mit Maschinist Unterbaur untersucht diese eingehend die geborgenen Wrackteile. Während sich Unterbaurs Interesse zunehmend auf Conni konzentriert, die ihm immer besser gefällt, beginnt Conni mit der Analyse des Absturzes. Schon bald stellen sich bei ihr Zweifel über Lars' Version des Unfalls ein.
