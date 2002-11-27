Küstenwache
Folge 8: Die letzte Fahrt
Im nächtlichen Jachthafen von Neustadt entwenden drei Unbekannte eines der Schiffe. Als am nächsten Tag Maschinist Unterbaur, der mit seiner Freundin Conni einen Segeltörn unternehmen will, am Bootssteg ankommt, traut er seinen Augen nicht: Seine über alles geliebte Jacht "Skorpion" ist verschwunden. Der Hafenmeister hat zwar Lärm gehört, kann ansonsten allerdings keine wesentlichen Hinweise zur Ergreifung der Diebe abgeben. Den restlichen Mitgliedern der Crew gelingt es nicht, den aufgebrachten Unterbaur zu beruhigen, der sofort alle Hebel in Bewegung setzt, sein gestohlenes Schiff von der Wasserschutzpolizei und der Küstenwache der Anrainerstaaten suchen zu lassen. Unterdessen befindet sich die "Skorpion" bereits auf dem Weg nach Hiddensee. Bei den Dieben handelt es sich jedoch um alles andere als um gefährliche Verbrecher: Heinz und Gerda wollen ihrem alten Freund und ehemaligen Kapitän Jakob einen letzten Wunsch erfüllen und ihn auf dem entwendeten Boot nach Hiddensee bringen. Doch auf der Fahrt dorthin kommt es zu unvorhersehbaren Ereignissen. Als die Drei aus Unwissenheit in der Kadetrinne ankern und beinahe mit einem Frachter kollidieren, erhält Kapitän Ehlers einen ersten Anhaltspunkt zur Position von Unterbaurs Jacht. Als plötzlich auf der "Skorpion" ein Brand ausbricht, spitzt sich die Lage an Bord dramatisch zu.
