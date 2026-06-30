Rentenreform. Die Faschismus-Debatte. GTA 6. Rassismusvorwürfe SchweinsteigerJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 22: Rentenreform. Die Faschismus-Debatte. GTA 6. Rassismusvorwürfe Schweinsteiger
Hinweis: Aufgrund technischer Schwierigkeiten kam es bei der Aufnahme zu Bildproblemen. Daher sind einzelne Teammitglieder zeitweise nicht zu sehen. Wird „Faschismus“ heute zu inflationär verwendet? Kann GTA 6 den größten Gaming-Hype aller Zeiten erfüllen? Und was zeigt die Diskussion um Schweinsteigers Aussage über Verantwortung im Sport? Die Bundesregierung hat ihre Rentenreform vorgestellt – und Host Klaus Brinkbäumer schaut gemeinsam mit KT Guttenberg genau darauf: Ist das ein echter Schritt Richtung Generationengerechtigkeit oder eher ein politischer Kompromiss, der die Probleme nur verschiebt? Daran schließt sich die Frage an, ob der Begriff „Faschismus“ missbraucht wird. Die Runde diskutiert, ob er zu schnell verwendet wird, was er historisch bedeutet und warum er gerade im internationalen Kontext – etwa mit Blick auf die USA – so umkämpft ist. In Danzig geht es bei der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine um Unterstützung und Zusammenarbeit. Dass Präsident Selenskyj fehlt, wirft Fragen nach der aktuellen politischen Lage auf. Im Kulturteil schaut Peter Greve auf den Milliarden-Hype der Gaming-Welt: GTA 6. Ein Spiel, auf das seit Jahren gewartet wird und das im November 2026 erscheinen soll. Schon jetzt gilt es als teuerstes Entertainment-Produkt aller Zeiten. Kann es dem Hype gerecht werden – und warum wird Gaming in Deutschland noch immer unterschätzt, obwohl die Branche längst mit Film und Musik mithalten kann? Ricardia Bramley bringt „Grey Divorce“ mit – Scheidungen im späteren Leben, ein Trend vor allem bei Baby Boomern. Ist das ein Zeichen von Freiheit im Alter oder eher ein spätes Auseinanderdriften? Und kann eine Beziehung überhaupt „scheitern“, wenn sie so lange Teil eines Lebens war? Die WM-Gruppenphase ist vorbei, jetzt geht es in der K.o.-Phase um alles. Rüdiger Barth ordnet die Lage ein und schaut dabei auch auf eine Diskussion abseits des Platzes, die inzwischen weltweit für Aufsehen sorgt: Eine Aussage von Bastian Schweinsteiger wird kritisch diskutiert, nachdem sie vom Trainer der Elfenbeinküste als rassistisch eingeordnet wurde – und wirft die Frage auf, wie sensibel der Sport mit solchen Vorwürfen umgehen sollte. Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Tickets für die Live-Show: https://landhaus-walter.de/event/live-podcast-land-in-sicht/ Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick