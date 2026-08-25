Steht die AfD vor der absoluten Mehrheit in Sachsen-Anhalt - und kann sich 1933 wiederholen?Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 30: Steht die AfD vor der absoluten Mehrheit in Sachsen-Anhalt - und kann sich 1933 wiederholen?
Wer stoppt die AfD? Wie stabil bleibt die Bundesregierung? Und kann jemand den FC Bayern ärgern? Im Herbst stehen drei wichtige Landtagswahlen an – und damit die Frage, wie stark die AfD werden kann. In einzelnen Ländern ist sogar eine absolute Mehrheit denkbar. Klaus Brinkbäumer und KT Guttenberg schauen auf Umfragen und mögliche Regierungskonstellationen. Wie sollte mit einer starken AfD umgegangen werden – und welche Rolle spielt dabei die Wahl in Sachsen-Anhalt? Gleichzeitig muss die Bundesregierung ihre vor der Sommerpause angekündigten Reformen durchbringen. Vor allem bei der Rente droht Streit, während Friedrich Merz mit schwachen Umfragewerten kämpft. Bleibt die Regierung stabil? Auch bei den US-Demokraten verschieben sich die Kräfteverhältnisse. Der linke Flügel gewinnt immer mehr Vorwahlen. Alexandria Ocasio-Cortez als eine der bekanntesten Stimmen der Partei, steht für diesen Kurs. Ist das der richtige Weg für die Demokraten – oder werden Wahlen tatsächlich noch in der politischen Mitte gewonnen? Und wie viel Aufmerksamkeit verdient eigentlich die Rückkehr von Harry und Meghan nach Großbritannien? Wo verbringen Menschen künftig ihren Urlaub? Peter Greve geht den Vorurteilen gegenüber Osteuropa als Reiseziel auf den Grund und fragt, ob sich der Blick auf den Osten als Urlaubsziel verändern könnte. Waldbrände und die Folgen des Klimawandels könnten dabei ebenfalls beeinflussen, wohin künftig gereist wird. Ricardia Bramley widmet sich einem Thema, über das deutlich weniger gesprochen wird als über romantische Beziehungen: Freundschaften in der Lebensmitte. Warum werden sie gerade dann schwieriger – und was können wir tun, damit aus guten Freundschaften keine losen Bekanntschaften werden? In der Bundesliga geht es wieder los: Rüdiger Barth blickt auf die neue Saison und die Frage, ob jemand den FC Bayern tatsächlich herausfordern kann. Mit spannenden Aufsteigern gibt es auch neue Konkurrenz – aber welche Teams müssen am Ende um den Klassenerhalt bangen? Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Du willst mehr über Wechselpilot erfahren? Dann schau auf https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast vorbei. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/land_in_sicht tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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