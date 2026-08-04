Kann Merz noch handeln? Klimawandel. Ceuta-Folgen. Democrats. Bauchgefühl! Stürzt Infantino?Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 27: Kann Merz noch handeln? Klimawandel. Ceuta-Folgen. Democrats. Bauchgefühl! Stürzt Infantino?
Ist Friedrich Merz noch handlungsfähig? Wankt Gianni Infantino? Und haben Zahlen unser Bauchgefühl verdrängt? Politisch stehen gleich mehrere Entwicklungen im Fokus: Klaus Brinkbäumer und KT Guttenberg diskutieren, ob Friedrich Merz nach den jüngsten Turbulenzen in der eigenen Regierung noch die Kontrolle hat – und woran sich politische Handlungsfähigkeit überhaupt messen lässt. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf Europa, wo Hitze, Dürren und Hochwasser die Folgen des Klimawandels immer deutlicher machen. Muss die Politik endlich anders handeln? Außerdem geht es um die Lage an der spanischen Exklave Ceuta und um die Frage, welchen Kurs die Demokraten in den USA nach ihrer Wahlniederlage einschlagen müssen. Mit Peter Greve geht es anschließend in die Literatur. Drei ganz unterschiedliche Bücher zeigen, wie der Klimawandel erzählt werden kann – und warum die Themen Klimawandel und Migration enger miteinander verbunden sind, als es auf den ersten Blick scheint. Ricardia Bramley stellt anschließend eine Frage, die viele aus dem Alltag kennen: Vertrauen wir unserem eigenen Gefühl überhaupt noch – oder nur noch den Zahlen? Ob Schrittzähler, Schlaf-Apps oder Fitnesswerte: Immer häufiger entscheiden Daten darüber, wie wir unseren Tag bewerten. Doch machen sie unser Leben wirklich besser – oder nehmen sie uns ein Stück Neugier und Selbstwahrnehmung? Im Sport blickt Rüdiger Barth auf die FIFA. Gianni Infantinos Pläne, die Weltmeisterschaft stärker zu vermarkten und zu privatisieren, stoßen auf massiven Widerstand. Droht dem FIFA-Präsidenten ausgerechnet dieses Vorhaben zum Verhängnis zu werden? Und wer könnte ihm eines Tages an der Spitze des Weltfußballs nachfolgen? Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Tickets für die Live-Show: https://www.eventim.de/event/land-in-sicht-podcast-live-open-air-landhaus-walter-21610260/?affiliate=TUG Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/land_in_sicht tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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