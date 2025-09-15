LandKrimi
Folge vom 15.09.2025: LandKrimi: Steirerblut
Für Ermittlerin Sandra Mohr wird ein Mordfall in ihrem Heimatdorf zur Zerreißprobe: Ein Verdächtiger aus der eigenen Familie, ein überheblicher Chef und die Schatten ihrer Vergangenheit machen den Fall zur persönlichen Hölle. Ermittelt wird im Mordfall der Journalistin Eva Kovacs. Verdächtig ist der korrupte Bürgermeister Leitgeb, verkörpert von Thomas Stipsits, der in der Kategorie TV/ Streaming als beliebtester Schauspieler nominiert ist, dessen Neffe Max, ein ehemaliger Freund von Sandra, behindert die Ermittlungen, indem er Beweismittel verschwinden lässt. Eine DNA-Spur führt zu einem Leichenschänder, dessen Aussage Sandras Bruder Mike belastet. Besetzung: Miriam Stein (Sandra Mohr) Hary Prinz (Sascha Bergmann) Thomas Stipsits (Max Leitgeb) August Schmölzer (Matthias Leitgeb) Aglaia Szyszkowitz (Helga Mohr) Robert Stadlober (Mike) Andreas Kiendl (Michi) Margarethe Tiesel (Mizzi) Magdalena Kronschläger (Franzi) Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Susanne Freund (n.d.R. von Claudia Rossbacher), Wolfgang Murnberger Bildquelle: ORF/Allegro Film/Petro Domenigg