LandKrimi
Folge vom 28.12.2025: LandKrimi: Steirerstich
Im Wirtshaus Kren wird der Koch mit einem Küchenmesser brutal ermordet. Während das Ermittler-Duo die Motive der Dorfbewohner entwirrt, bröckelt die saubere Fassade und dunkle Geheimnisse kommen ans Licht. Inhalt: Anna Unterberger ermittelt ein letztes Mal an der Seite von Hary Prinz. Im Wirtshaus Kren liegt der Koch tot in seinem eigenen Blut - erstochen mit einem Küchenmesser. Als Obmann des hausinternen Sparvereins hatte er sich mit riskanten Geldgeschäften verspekuliert. Die Ermittler Sascha Bergmann und Anni Sulmtaler stoßen auf zwei Frauen, die der Koch regelmäßig besuchte, und einen Halbbruder, der ihm Geld schuldet und unter Druck steht. Während die Ermittler die komplexen Beziehungen und Motive der Dorfbewohner entwirren, wird klar, dass hinter der Fassade des sympathischen jungen Mannes erschreckende Geheimnisse lauern. Besetzung: Hary Prinz (Sascha Bergmann) Anna Unterberger (Anni Sulmtaler) Maya Unger (Lena Herzog) Christoph Kohlbacher (Bernd Kofler) Stephan Luca (Michael Haas) Helmut Mooshammer (Hermann Gruber) Martina Spitzer (Silivad Gruber) Kevin Brand (Mario Höfler) András Sosko (Laszlo Nagy) Thomas Mraz (Karl Höfler) Ann-Kathrin Kramer (Ingrid Trieber) Gerhard Roiß (Werner Krutzler) Christina Trefny (Miriam Meissner) Tom Feichtinger (Anton Stach) Veronika Glatzner (Monika Bauer) Pamina Fürst (Rita Meissner) Elisabeth Parotte-Riedl (Zoe Meissner) uvm. Drehbuch: Maria Murnberger, Wolfgang Murnberger (Unter Verwendung von Figuren aus Claudia Rossbachers Steirerkrimis) Regie: Wolfgang Murnberger Bildquelle: ORF/Allegro Film/Stefan Robitsch