LandKrimi
Folge vom 08.12.2025: LandKrimi: Steirerwahn
Der steirische Bund der "Apfelbrenner" wird von einer mysteriösen Mordserie erschüttert. Was zunächst wie ein Unfall erscheint, entwickelt sich für die Ermittler Sascha Bergmann und Anni Sulmtaler rasch zu einem komplexen Kriminalfall voller Verdächtiger. Ein unaufgeklärter Todesfall aus der jüngeren Vergangenheit dürfte den Rachefeldzug gegen die Apfelschnapsbrenner entfacht haben und die Apfelmänner fragen sich: Ist der Mörder einer von ihnen oder ein externer Feind? Mit Hary Prinz, Anna Unterberger, Bettina Mittendorfer, Christoph Kohlbacher, Helmut Köpping, Harald Krassnitzer, Simon Hatzl, Markus Schramm, Markus Hamele und Edi Jäger. Drehbuch: Maria Murnberger und Wolfgang Murnberger (Unter Verwendung von Figuren aus Claudia Rossbachers "Steirerkrimis")