LAST SOUL - THE DOCUMENTARY
Folge 1: 93 Seelen - ein Traum
30 Min.Ab 12
Der Last Soul Ultra beginnt mit Gänsehautmomenten: Aufbau, letzte Checks, erste Taktiken. Zwischen Regenbogen und Rennfieber treffen Profis, Influencer und Underdogs aufeinander – alle mit demselben Ziel: die Last Soul zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LAST SOUL - THE DOCUMENTARY
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Ranked Studios GmbH