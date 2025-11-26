LAST SOUL - THE DOCUMENTARY
Folge 2: Das Rennen beginnt
33 Min.Ab 12
Der Startschuss ist gefallen – jede Stunde ein neuer Loop, immer wieder 6,7 Kilometer. Erste Strategien werden getestet, Taktiken verworfen, Müdigkeit macht sich breit. Wer noch lacht, spürt bald den Ernst des Formats. Am Horizont dämmert die Nacht – und mit ihr beginnt die wahre Herausforderung.
© Ranked Studios GmbH