Die erste Nacht nimmt viele Seelen

31 Min.Ab 12

Die Dunkelheit verändert alles. Der Regen setzt ein, die Müdigkeit wächst, Gespräche verstummen. Manche Athlet:innen blühen im Nachtmodus auf, andere kämpfen mit sich selbst und ihren Gedanken. Zwischen Taschenlampenlicht und inneren Dämonen fällt die Entscheidung: Aufgeben oder weitermachen. Die erste Nacht nimmt viele Seelen.

