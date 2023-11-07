Rea Garvey und Tokio Hotel zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 25: Rea Garvey und Tokio Hotel zu Gast
54 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 12
Aus dem Weg, hier kommt beste Unterhaltung auf euch zu! Klaas hat Steven Gätjen ein zweites Mal überredet, in seinem Namen Müllshows zu testen, außerdem ist Rea Garvey mit einem neuen Hit zu Besuch und dann gibt's auch noch die meisten Überraschungsgäste jemals
