Johannes Oerding, Joko, Sophie Passmann & Klaas' Mutter zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 14: Johannes Oerding, Joko, Sophie Passmann & Klaas' Mutter zu Gast
52 Min.Folge vom 16.05.2023Ab 12
Gibt's doch gar nicht! Diese Folge Late-Night-Berlin hat extakt so viele spektakuläre Gäst:innen wie die meisten Menschen Finger an einer Hand! Johannes Oerding ist zum Quatschen da, Ed Sheeran singt, Joko und Sophie Passmann haben ein brilliantes Podcast-Konzept entwickelt und dann kommt auch noch Klaas' Mama vorbei.
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Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2018-2024: ProSieben