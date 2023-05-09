Ed Sheeran zu Gast & Jokos Tanz der DankbarkeitJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 13: Ed Sheeran zu Gast & Jokos Tanz der Dankbarkeit
51 Min.Folge vom 09.05.2023Ab 12
Macht euch bereit für die große Ed-Sheeran-Folge! Rumgefahre und Blamiererei auf den Berliner Straßen und dann hat Klaas ihn auch noch im Studio vollgequatscht. Das, die Performance von Künstler Keir und einen Überraschungsgast außergewöhnlich langem Hals solltet ihr euch ausschließlich entgehen lassen, wenn ihr es okay findet, barbarisch uncool zu sein.
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben