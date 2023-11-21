Tim Mälzer & Gülcan zu Gast und Schmitti bei der PolizeikontrolleJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 27: Tim Mälzer & Gülcan zu Gast und Schmitti bei der Polizeikontrolle
56 Min.Folge vom 21.11.2023Ab 12
Kulinarik, Musik, Popkultur - Late Night Berlin glänzt auch diese Woche wieder mit der Crème de la Crème, die das deutsche Bildungsfernsehen zu bieten hat. Um der sogenannten "Brand" treu zu bleiben, gibt's aber selbstverständlich noch eine Schmitti-Verarsche, ehrenlose Gags und Klaas und Jakob sind auch da.
