Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 30: Matthias Schweighöfer & Herbert Grönemeyer zu Gast
55 Min.Folge vom 12.12.2023Ab 12
Diese Nacht ist weder heilig, noch still - aber weihnachtlich wie Sau. Late Night Berlin versorgt euch (wie immer) mit einem fantastischen Gast, nämlich Matthias Schweighöfer, einer grandiosen Performance, in diesem Fall von Herbert Grönemeyer und Suena, und (ausnahmsweise) mit exakt so viel Weihnachtsstimmung, wie sich aus Klaas Heufer-Umlauf heraus wringen lässt.
