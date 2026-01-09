Universum History: Lateinamerika und die USA (1/3) - Der lange Schatten WashingtonsJetzt kostenlos streamen
Lateinamerika und die USA
Folge 1: Universum History: Lateinamerika und die USA (1/3) - Der lange Schatten Washingtons
Die dreiteilige "Universum History"-Dokumentation beleuchtet den Einfluss der USA auf die Geschichte Lateinamerikas. Im Zentrum stehen amerikanische Interessen und ihre Folgen für die Menschen des Kontinents. Inhalt des ersten Teils: Lateinamerika, 1964: Der Sieg der kubanischen Revolution sitzt den USA mitten im Kalten Krieg tief in den Knochen. Washington mischt sich fortan immer wieder in die Politik der Region ein: Präsident Lyndon B. Johnson unterstützt den Militärputsch gegen den linken Präsidenten João Goulart in Brasilien. Gegner der Diktatur fliehen nach Chile, wo Salvador Allende an der Macht ist – bis General Pinochet 1973 mit US-Unterstützung die sozialistische Regierung stürzt. Rechtsdiktaturen in Südamerika verfolgen im Rahmen der Operation Condor Regimekritiker und Oppositionelle – tausende werden getötet oder verschwinden. Erst unter Jimmy Carter (1977) keimt neue Hoffnung: Er übergibt den Panamakanal an Panama und lässt die Sandinisten in Nicaragua agieren. Mit Ronald Reagans Amtsantritt 1980 beginnt jedoch eine neue Ära der US-Intervention. Bildquelle: ORF/Arte France/Nilaya Productions/MarkusRG
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick