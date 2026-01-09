Universum History: Lateinamerika und die USA (3/3) - Rebellion in VenezuelaJetzt kostenlos streamen
Lateinamerika und die USA
Folge 2: Universum History: Lateinamerika und die USA (3/3) - Rebellion in Venezuela
Venezuela, 1998. Hugo Chávez gelangt durch demokratische Wahlen an die Macht. Venezuelas Erdölreserven machen das Land zu einem Objekt der Begierde – Chávez verspricht gerechte Verteilung und die Abwehr "imperialistischer" Interessen. Doch er hat auch viele Gegner: 2002 kommt es zum Staatsstreich von Militärs und Unternehmern – unter wohlwollender Billigung der USA. Nach nur zwei Tagen kehrt Chávez an die Macht zurück und regiert exzentrischer denn je. Von Gerechtigkeit und Demokratie ist nicht mehr viel zu spüren. Über ganz Lateinamerika fegt "La Marea Rosa" – eine politische Welle von linksgerichteten Regierungen. Kolumbien beginnt währenddessen einen Krieg gegen den Koka-Anbau und Drogenhandel, mit aktiver Unterstützung der USA. Als in Washington 2016 Donald Trump erstmals an die Macht kommt, nimmt er den Kokainhandel als Argument, um gegen Migration aus Lateinamerika zu wettern. Bis in die Gegenwart dient der Kampf gegen Drogen den USA als Rechtfertigung für Interventionen in Lateinamerika. Bildquelle: ORF/Arte France/Nilaya Productions
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick