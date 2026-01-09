Universum History: Lateinamerika und die USA (2/3) - Invasion in PanamaJetzt kostenlos streamen
Lateinamerika und die USA
Folge 3: Universum History: Lateinamerika und die USA (2/3) - Invasion in Panama
In Nicaragua sind die sozialistischen Sandinisten an der Macht – und den USA unter Ronald Reagan ein Dorn im Auge. Konterrevolutionäre bewaffnete Gruppen – die „Contras“- werden von den USA gestärkt und lösen einen blutigen Bürgerkrieg aus. In Panama verwandelt Manuel Noriega, ein langjähriger Verbündeter der CIA, sein Land in ein Drehkreuz des Drogenhandels. Doch auch er missfällt der Regierung in Washington. Während einer US-Invasion wird er gestürzt, verhaftet und in die USA gebracht. In Chile muss Diktator Pinochet nach fast 2 Jahrzehnten seines brutalen Regimes zurücktreten. Während sich die Demokratie auf dem gesamten Kontinent zunehmend durchsetzt, gerät Venezuela in eine Krise. 1992 versucht der linksgerichtete Hugo Chávez einen Staatsstreich. Dieser scheitert zwar, doch Chavez avanciert in Folge zum populären Volkshelden. Bildquelle: ORF/Arte France/Nilaya Productions/AP Archives
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick