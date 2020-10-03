Staffel 01 Folge 03 - Lebensmittelpolizei vom 03.10.2020Jetzt kostenlos streamen
Lebensmittelpolizei
Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Lebensmittelpolizei vom 03.10.2020
Schädlinge, Schimmel und katastrophale Warenlagerung - bei der Kontrolle einer Kleinbäckerei kommen Walpurga Rath und Stefan Trippolt selbst aus dem Staunen kaum heraus und müssen vollen Einsatz zeigen. Beim Betreten der Backstube kontrollieren sie die Gärkörbchen, in denen sich viele kleine Mehlkäfer befinden. Neben verheerenden hygienischen Zuständen blüht der Schimmel an den Wänden – nur notdürftig mit Kartons abgedeckt. Die Gesundheit der Mitarbeiter ist in Gefahr. Die Lebensmittelpolizei sieht keinen anderen Ausweg, als die Bäckerei zu schließen. Auch die Großküche des LKH Graz steht auf dem Kontrollplan der Behörde. Hier müssen Stefan Trippolt und Christian Siedl ganz besonders auf die Hygiene achten. Schließlich werden in dem Betrieb täglich rund 3000 Speisen für zum Teil schwerkranke Patienten zubereitet. Beim Rundgang mit dem Küchenchef und ehemaligen Spitzenkoch Walter Mayer sind die Inspektoren zufrieden. Doch dann entdeckt Stefan Trippolt einen Behälter mit Vanillesauce, der ihm ganz und gar nicht gefällt... In einem Szenelokal in der Grazer Innenstadt gibt es einen neuen Betreiber. Christian Siedl und Stefan Trippolt statten dem Mann ihren ersten Besuch ab. Außerdem nehmen Walpurga Rath und Christian Siedl während des Mittagsgeschäfts die kleine Küche eines Traditionsgasthauses unter die Lupe.
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