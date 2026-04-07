Lena Lorenz (1/6): MuttergefühleJetzt kostenlos streamen
Lena Lorenz: Staffel 12
Folge 1: Lena Lorenz (1/6): Muttergefühle
Lena hilft Mona beim Ringen um eine Adoption – während ihr eigenes Leben aus den Fugen zu geraten droht. Geburtshelferin Lena Lorenz betreut die junge Mona, die ihr Baby zur Adoption freigeben will. Als Mona an ihrer Entscheidung zu zweifeln beginnt, unterstützt Lena sie nach Kräften. Dabei steht die engagierte Hebamme gerade selbst vor einer schwierigen Entscheidung. Ihr Freund Rob sehnt sich nach einem gemeinsamen Zuhause, doch eben erst ist Robs Tochter Michelle in sein Leben getreten. Indessen erhält Lenas Mutter Eva unerwarteten Besuch von ihrer Schwester Liz White. Die beiden haben ein angespanntes Verhältnis. Besetzung: Judith Hoersch (Lena Lorenz) Eva Mattes (Eva Lorenz) Raban Bieling (Bastian Pfeiffer) Michael Roll (Vinz Huber) Bettina Redlich (Elizabeth White) Sylvia Haider (Gloria Grubinger) Seán McDonagh (Rob Manzini) Tom Beck (Jan Wolff) Carla Hüttermann (Mona Treutlein) Regie: Ulrike Hamacher Bildquelle: ORF/ZDF/Walter Wehner
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick