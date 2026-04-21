Lena Lorenz (3/6): KlosterbabyJetzt kostenlos streamen
Lena Lorenz: Staffel 12
Folge 3: Lena Lorenz (3/6): Klosterbaby
89 Min.Folge vom 21.04.2026
Schwester Veronika hat ein Geheimnis: Vor einigen Monaten verbrachte sie eine Nacht mit ihrem Ex, der in Himmelsruh arbeitete. Heute bereut sie es, doch sie verschweigt der Klostergemeinschaft, dass sie schwanger ist. Erst als Lena bei einer Untersuchung die Steißlage des Babys feststellt und ihr dringend vom Arbeiten abrät, beschließt Veronika, zu beichten, auch wenn das bittere Folgen für sie haben könnte. Bildquelle:
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Lena Lorenz: Staffel 12
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