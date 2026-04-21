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Lena Lorenz: Staffel 12

Lena Lorenz (3/6): Klosterbaby

ORF2Staffel 12Folge 3vom 21.04.2026
Lena Lorenz (3/6): Klosterbaby

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Lena Lorenz: Staffel 12

Folge 3: Lena Lorenz (3/6): Klosterbaby

89 Min.Folge vom 21.04.2026

Schwester Veronika hat ein Geheimnis: Vor einigen Monaten verbrachte sie eine Nacht mit ihrem Ex, der in Himmelsruh arbeitete. Heute bereut sie es, doch sie verschweigt der Klostergemeinschaft, dass sie schwanger ist. Erst als Lena bei einer Untersuchung die Steißlage des Babys feststellt und ihr dringend vom Arbeiten abrät, beschließt Veronika, zu beichten, auch wenn das bittere Folgen für sie haben könnte. Bildquelle:

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