Lena Lorenz (2/6): LoverboyJetzt kostenlos streamen
Lena Lorenz: Staffel 12
Folge 2: Lena Lorenz (2/6): Loverboy
89 Min.Folge vom 14.04.2026
Lena hilft der schwangeren Sina, die sich vor ihrem gewalttätigen Partner versteckt. Trotz liebevoller Nachrichten zweifelt Lena an seiner Veränderung. Währenddessen plant Rob, seine Tochter bei der Uni-Suche zu begleiten, und Liz erfährt die Ursache ihrer Ohnmacht. Besetzung: Judith Hoersch (Lena Lorenz) Eva Mattes (Eva Lorenz) Raban Bieling (Bastian Pfeiffer) Michael Roll (Vinz Huber) Bettina Redlich (Elizabeth White) Sylvia Haider (Gloria Grubinger) Seán McDonagh (Rob Manzini) Fanny Altenburger (Sina Schumacher) Ines Honsel (Renate Bienert) Regie: Franziska Jahn Bildquelle: ORF/ZDF/Walter Wehner
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Lena Lorenz: Staffel 12
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