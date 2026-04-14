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Lena Lorenz: Staffel 12

Lena Lorenz (2/6): Loverboy

ORF2Staffel 12Folge 2vom 14.04.2026
Lena Lorenz (2/6): Loverboy

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Lena Lorenz: Staffel 12

Folge 2: Lena Lorenz (2/6): Loverboy

89 Min.Folge vom 14.04.2026

Lena hilft der schwangeren Sina, die sich vor ihrem gewalttätigen Partner versteckt. Trotz liebevoller Nachrichten zweifelt Lena an seiner Veränderung. Währenddessen plant Rob, seine Tochter bei der Uni-Suche zu begleiten, und Liz erfährt die Ursache ihrer Ohnmacht. Besetzung: Judith Hoersch (Lena Lorenz) Eva Mattes (Eva Lorenz) Raban Bieling (Bastian Pfeiffer) Michael Roll (Vinz Huber) Bettina Redlich (Elizabeth White) Sylvia Haider (Gloria Grubinger) Seán McDonagh (Rob Manzini) Fanny Altenburger (Sina Schumacher) Ines Honsel (Renate Bienert) Regie: Franziska Jahn Bildquelle: ORF/ZDF/Walter Wehner

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