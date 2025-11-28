Lenßen hilft
Folge 111: Mixverständnisse
23 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Team Lenßen steht vor einem Rätsel: Nora Watzke soll Gina Gomez, die neue Freundin ihres Ex-Mannes, mit einem defekten Mixer absichtlich verletzt haben - nun drohen ihr Schmerzensgeld und eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Spur führt zu einem dubiosen Händler und einem manipulierten Gerät. Die Lage spitzt sich zu, als auch das Sorgerecht für Sohn Milo in Gefahr gerät. Kann Ingo Lenßen die Wahrheit ans Licht bringen - und Nora vor schwerwiegenden Folgen bewahren?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
12
12
Copyrights:© SAT.1