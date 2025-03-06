Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Ein schmutziges Geschäft

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 06.03.2025
Ein schmutziges Geschäft

Ein schmutziges GeschäftJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 13: Ein schmutziges Geschäft

23 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12

Rechtsanwalt Ingo Lenßen ist Nadine Lechners letzte Chance: Der Putzkraft wird Diebstahl vorgeworfen. Ihr ehemaliger Chef, Bäckereibetreiber Lorenz Gerlach, hat das Gerücht bereits verbreitet und nun findet die Frau keine neuen Jobs mehr. Bei den Ermittlungen entdeckt Team Lenßen auf den Überwachungskameras der Filiale etwas, das ihre Mandantin entlasten könnte. Doch kann damit ihr Ruf wieder hergestellt werden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen