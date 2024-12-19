Lenßen hilft
Folge 5: Heimlich ausgebeutet
Die zweifache Mutter Anna Becker wendet sich verzweifelt an das Team Lenßen: Nach 20 Jahren Ehe hat sie erfahren, dass ihr Mann Thomas heimlich die Trennung plant. Außerdem schafft er Geld beiseite, um vor Gericht ärmer dazustehen und Unterhaltszahlungen zu umgehen. Für Rechtsanwalt Ingo Lenßen ist das ein klarer Fall - der Ehemann macht sich strafbar. Doch bei den Ermittlungen kommt ein weiteres dunkles Geheimnis des 42-Jährigen ans Licht, das alles verändern könnte.
Lenßen hilft
