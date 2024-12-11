Lenßen hilft
Folge 16: Immer Ärger mit Timmi
23 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Ratlos bittet Mutter Pia Horn das Team Lenßen um Hilfe. Ihr siebenjähriger Sohn Tim sorgt in der Schule immer wieder für Aufsehen durch aggressive Ausbrüche, die seine Lehrkräfte hilflos zurücklassen. Als wäre das nicht genug, droht die Schule, unterstützt vom Jugendamt, mit Unterrichtsausschluss und psychologischen Untersuchungen. Können die Anwälte Mutter und Sohn helfen und den wahren Auslöser für Tims Verhalten aufdecken?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1