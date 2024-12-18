Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Gefahr auf zwei Rädern

SAT.1Staffel 1Folge 39vom 18.12.2024
Gefahr auf zwei Rädern

Gefahr auf zwei RädernJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 39: Gefahr auf zwei Rädern

23 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

Ingo Lenßen und sein Team werden von Sina Bunte kontaktiert. Die selbstständige Tortenbäckerin war in einen E-Bike-Unfall verwickelt, bei dem die Nachbarstochter Ylvie verletzt wurde. Nun steht das Anwaltsteam vor der Herausforderung, gegen eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung anzukämpfen und gleichzeitig zu verhindern, dass Sina aufgrund ihrer Handgelenksverletzung ihre berufliche Existenz verliert. Kann Team Lenßen die verzweifelte Bäckerin retten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen